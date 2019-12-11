Український підліток із синдромом Дауна зіграв головну роль у кіно. Фото

Харківський підліток із синдромом Дауна, Влад, виконав одну з головних ролей у фільмі "Історія Лізи", в якому розповідається про людей з такими ж особливостями.

Як повідомляє "24 канал", партнеркою хлопця, яка зіграла Лізу, стала також дівчинка з синдромом, Мар'яна. Підлітки зобразили у стрічці закохану пару. Зазначається, це кіно — соціальна драма, і фінал у неї трагічний.

Влад – актор фільму "Історія Лізи" Фото: 24tv.ua

За словами видання, мамі Влада було складно зважитися на те, щоб її син брав участь у фільмі через трагічність ролі. Але вона вирішила запитати передусім, чи хоче він сам. І, як виявилося, Влад дуже любить кіно, тому відразу погодився.

"Ухвалення рішення було дуже складним. Чому? Через трагічність ролі. Так, вони шукали такого актора. Який вміє плавати, розмовляти, трохи заїкається. У Влада всі ці моменти є. Ми запитали насамперед у Влада, чи хоче він зніматися у фільмі", — згадала мама підлітка Наталія Погрібна.

Влад з мамою Фото: 24tv.ua

Зазначається, що завдяки зйомкам Влад вперше плавав у річці, отримав свій перший гонорар і вчився роздавати автографи. Підліток щиро каже, що не проти ще раз потрапити на зйомки. Хоча мріє він зовсім не про акторську кар'єру.

"Я хочу стати кулінаром. Я вмію готувати піцу. Допомагаю мамі готувати їжу", — повідомив Влад.

Влад з маленькою сестрою Фото: 24tv.ua

До речі, фільм "Історія Лізи" незабаром побачать глядачі у 14 країнах Європи. Права на соціальну драму придбав американський канал НВО, що зняв всесвітньо відомі "Чорнобиль" і "Гру престолів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії та став першим в Україні хлопцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту.

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