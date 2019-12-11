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11 грудня • оновлено в 12:27
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Український підліток із синдромом Дауна зіграв головну роль у кіно. Фото

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Харківський підліток із синдромом Дауна, Влад, виконав одну з головних ролей у фільмі "Історія Лізи", в якому розповідається про людей з такими ж особливостями.

Як повідомляє "24 канал", партнеркою хлопця, яка зіграла Лізу, стала також дівчинка з синдромом, Мар'яна. Підлітки зобразили у стрічці закохану пару. Зазначається, це кіно — соціальна драма, і фінал у неї трагічний.

Влад – актор фільму "Історія Лізи"

Влад – актор фільму "Історія Лізи"

Фото: 24tv.ua

За словами видання, мамі Влада було складно зважитися на те, щоб її син брав участь у фільмі через трагічність ролі. Але вона вирішила запитати передусім, чи хоче він сам. І, як виявилося, Влад дуже любить кіно, тому відразу погодився.

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"Ухвалення рішення було дуже складним. Чому? Через трагічність ролі. Так, вони шукали такого актора. Який вміє плавати, розмовляти, трохи заїкається. У Влада всі ці моменти є. Ми запитали насамперед у Влада, чи хоче він зніматися у фільмі", — згадала мама підлітка Наталія Погрібна.

Влад з мамою

Влад з мамою

Фото: 24tv.ua

Зазначається, що завдяки зйомкам Влад вперше плавав у річці, отримав свій перший гонорар і вчився роздавати автографи. Підліток щиро каже, що не проти ще раз потрапити на зйомки. Хоча мріє він зовсім не про акторську кар'єру.

"Я хочу стати кулінаром. Я вмію готувати піцу. Допомагаю мамі готувати їжу", — повідомив Влад.

Влад з маленькою сестрою

Влад з маленькою сестрою

Фото: 24tv.ua

До речі, фільм "Історія Лізи" незабаром побачать глядачі у 14 країнах Європи. Права на соціальну драму придбав американський канал НВО, що зняв всесвітньо відомі "Чорнобиль" і "Гру престолів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії та став першим в Україні хлопцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
В президенты oкpaины его!
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