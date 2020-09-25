Український художник Юрій Бондар помер від коронавірусу

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,6 т.
Український художник Юрій Бондар помер від коронавірусу

Знаменитий закарпатський художник, член Національної спілки художників України Юрій Боднар помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це на особистій сторінці в Facebook повідомила донька художника Леся, а також його колеги. На момент смерті Боднару було 65 років.

"Серце розриває страшний біль... Батька не стало у 65 років" – написала донька художника.

Юрій Боднар. Facebook-акаунт Миколи Яцурака

Зазначимо, що раніше колега Боднара, художник Микола Яцурак розповідав у своїх соцмережах, що Юрія разом з дружиною госпіталізували та поставили діагноз COVID-19. Дружині після лікування стало легше, а Юрія довелося переводити на штучне дихання та підключати до апарату ШВЛ. Пізніше він повідомив про смерть художника.

"Немає його більше! Сумно, складно... Спочивай з миром друже", – написав Яцурак.

Facebook-акаунт Миколи Яцурака
Facebook-акаунт Миколи Яцурака

Юрій Боднар народився 28 червня 1955 року в селі Довге, зараз Іршавського району Закарпатської області. З 1976 року працював на Тернопільському художньо-виробничому комбінаті Художнього фонду України (художнє оформлення, станковий і монументально-декоративний живопис). Згодом перейшов на творчу роботу.

Він писав твори в галузі станкового живопису, в жанрах портрета, пейзажу та натюрморту. Твори живописця зберігаються в Тернопільському художньому музеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий російський поет та прозаїк Володимир Ерль (справжнє ім'я – Володимир Горбунов). Йому було 73 роки.

УкраїнаКоронавірусшоу-бизнесшоу