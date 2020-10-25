Українські зірки зізналися, скільки витратили на лікування COVID-19

Українські артисти Сергій і Сніжана Бабкіни, Олена Кравець та ведучі Марічка Падалко та Неля Шовкопляс перехворіли на коронавірус і розповіли про свої симптоми.

У програмі "Світське життя" знаменитості не тільки поділилися про те, як протікала їх хвороба, але і зізналися, скільки коштів вони витратили на лікування від коронавіруса.

Так, лікування COVID-19 і діагностика всієї родини обійшлася Бабкіним в 30-40 тисяч гривень.

"Лікування, КТ, і ще аналізи, кров. Діти і батьки здавали аналізи. Моя мама захворіла, наша няня захворіла. Я робила 7 або 8 ПЛР-тестів, Сергій 5 разів здавав", – повідомила сім'я в інтерв'ю.

Щодо витрат на лікування COVID-19 розповіла і ведуча Падалко. Так, сім'я витратила приблизно 10 000 гривень. При тому, що витрати зірки покрила страхова компанія.

А ведуча "Сніданку з 1+1" Шовкопляс мінімально витратила коштів на лікування COVID-19.

"Якщо порахувати дві баночки вітаміну С і пляшки води, які я купувала, то, нехай 200 гривень я витратила на все лікування", – зізналася зірка.

Крім того, зірка "Жіночого Кварталу" Кравець зізналася, що перехворіла на коронавірус в легкій формі. З симптомів у неї був легкий кашель. А ось ведуча Падалко пережила сильний токсикоз. Симптоми COVID-19 у Бабкіних були яскраво виражені – висока температура, слабкість в тілі і біль в м'язах.

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