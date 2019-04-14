Українська зірка шоу ''Танці з зірками'' зіграв пишне весілля в США

Українська зірка американської версії шоу "Танці з зірками" Валентин Чмерковський одружився в Каліфорнії (США).

Як пише People, 33-річний танцюрист, брат "холостяка" Максима Чмерковського, одружився на 25-річній американській танцівниці Дженні Джонсон. Пара познайомилася під час зйомок танцювального проекту.

Фото: people.com

Розкішна церемонія відбулася в місті Ранчо Палос Вердес - в готелі з видом на океан. Привітати пару прийшли 200 гостей - близькі друзі та родичі молодят.

Наскільки відомо, Чмерковський зробив пропозицію коханій в червні минулого року під час романтичної поїздки до Венеції.

"Коли мені було 17, я вперше побачив Венецію і подумав, що це найромантичніше місце в світі. Я пообіцяв собі, що наступного разу повернуся до Венеції, щоб зробити пропозицію жінці, з якою хочу провести залишок мого життя", - розповів він місцевим журналістам.

Через 15 років Чмерковський реалізував свою ідею, чому невимовно радий.

"Це було ідеально". - додав танцюрист.

Брати-танцюристи Валентин і Максим Чмерковський народилися в Одесі. Разом з батьками вони переїхали до США в 1994 році. Пізніше Максим повернувся до України, де став героєм проекту "Холостяк" на телеканалі СТБ і ведучим програми "Куб". У липні 2017 року він також одружився на танцівниці Петі Маргатройд, з якою був у стосунках з 2012-го. У січні 2017 року у пари народився син Шей Александер Чмерковський.

Максим Чмерковський Фото: ivona.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та артист балету Олександр Стоянов офіційно стали чоловіком і дружиною. Весілля також таємно пройшло в США.

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