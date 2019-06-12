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Українська зірка розлучається: з'ясувалося несподіване продовження

17.1тЧитати матеріал російською

Подільський районний суд переніс розгляд справи про розлучення солістки популярного українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської та хірурга Едгара.

За даними ТСН, 12 червня на розгляд ніхто з подружжя не прийшов, а була присутня тільки сторона чоловіка співачки.

Уточнюється, що представники Камінської попросили час на врегулювання суперечок мирним шляхом. Сторона чоловіка не була проти, тому засідання перенесли на 1 липня.

Слава і Едгар Камінські

Слава і Едгар Камінські

Instagram @ babaslavka

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Більш того, вони просили не допускати журналістів до суду, тому що Слава і Едгар не хочуть виносити розлучення на загальний огляд.

У свою чергу, Едгар Камінський вперше дав коментар щодо розлучення, підтвердивши інформацію.

Едгар і Слава

Едгар і Слава

Instagram @ babaslavka

"Я не забув подякувати дружині , я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо . Хто дивився мої інтерв 'ю , відео , виступи на конференціях або читав мої пости , знає , як я ціную Славу . Я вдячний їй за все . Коли ти живеш у шлюбі , то все робиться від душі , від чистого серця й ти не чекаєш оди і хвали . Сімейні вчинки саме такі . Я не роблю нічого спонтанно . Всі мої вчинки зважені та обдуман", – пояснив він.

Як виявилося, Камінський не вперше подає на розлучення. У 2017році він вже йшов на такий крок, потім дав собі другий шанс, який тривав два роки.

"Я прийняв рішення , і воно пов ' язано тільки зі Славою , з низкою фактів і обставин . Ні з ким іншим . Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди . Їх не більше 20- ти осіб . Вони непублічні та не коментують фотографії . Але саме їм відомо , чому так сталося і , повірте , у них немає питань . Я прошу не спекулювати на темі нашої сім ' ї . Вам буде складно зрозуміти , що сталося . Ви 100" не знаєте нас . Мені й самому досі не віриться", – додав він.

Прочёл много гневных комментариев под предыдущим постом. Отвечаю 👇 ⠀ Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. ⠀ Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. ⠀ Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. ⠀ Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. ⠀ Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. ⠀ Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. ⠀ Два года мы находились в невесомости. Тема открытия клиники в нашей семье никогда не была главной или даже обсуждаемой (поэтому, текст предыдущего поста именно такой, каким вы его прочитали). ⠀ Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. ⠀ Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится. ⠀ Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее. ⠀ Уважение для меня — на первом месте. Уважайте и вы семьи других людей. Перед тем как давать комментарии, подойдите к своему любимому человеку, обнимите его и скажите, как сильно любите. А если его рядом нет, не давайте советы, как жить в отношениях.

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановано на 12 червня. А документи подавав Едгар Камінський. Однак пізніше на цей час було призначено інше слухання.

Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася щасливими фотографіями. Шанувальники не повірили, що вона розлучається, тому що буквально за місяць до цього вона показувала сімейний знімок.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесрозлучення
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