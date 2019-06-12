Українська зірка розлучається: з'ясувалося несподіване продовження

Подільський районний суд переніс розгляд справи про розлучення солістки популярного українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської та хірурга Едгара.
За даними ТСН, 12 червня на розгляд ніхто з подружжя не прийшов, а була присутня тільки сторона чоловіка співачки.
Уточнюється, що представники Камінської попросили час на врегулювання суперечок мирним шляхом. Сторона чоловіка не була проти, тому засідання перенесли на 1 липня.
Слава і Едгар Камінські
Instagram @ babaslavka
Більш того, вони просили не допускати журналістів до суду, тому що Слава і Едгар не хочуть виносити розлучення на загальний огляд.
У свою чергу, Едгар Камінський вперше дав коментар щодо розлучення, підтвердивши інформацію.
Едгар і Слава
Instagram @ babaslavka
"Я не забув подякувати дружині , я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо . Хто дивився мої інтерв 'ю , відео , виступи на конференціях або читав мої пости , знає , як я ціную Славу . Я вдячний їй за все . Коли ти живеш у шлюбі , то все робиться від душі , від чистого серця й ти не чекаєш оди і хвали . Сімейні вчинки саме такі . Я не роблю нічого спонтанно . Всі мої вчинки зважені та обдуман", – пояснив він.
Як виявилося, Камінський не вперше подає на розлучення. У 2017році він вже йшов на такий крок, потім дав собі другий шанс, який тривав два роки.
"Я прийняв рішення , і воно пов ' язано тільки зі Славою , з низкою фактів і обставин . Ні з ким іншим . Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди . Їх не більше 20- ти осіб . Вони непублічні та не коментують фотографії . Але саме їм відомо , чому так сталося і , повірте , у них немає питань . Я прошу не спекулювати на темі нашої сім ' ї . Вам буде складно зрозуміти , що сталося . Ви 100" не знаєте нас . Мені й самому досі не віриться", – додав він.
Прочёл много гневных комментариев под предыдущим постом. Отвечаю 👇 ⠀ Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. ⠀ Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. ⠀ Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. ⠀ Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. ⠀ Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. ⠀ Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. ⠀ Два года мы находились в невесомости. Тема открытия клиники в нашей семье никогда не была главной или даже обсуждаемой (поэтому, текст предыдущего поста именно такой, каким вы его прочитали). ⠀ Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. ⠀ Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится. ⠀ Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее. ⠀ Уважение для меня — на первом месте. Уважайте и вы семьи других людей. Перед тем как давать комментарии, подойдите к своему любимому человеку, обнимите его и скажите, как сильно любите. А если его рядом нет, не давайте советы, как жить в отношениях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановано на 12 червня. А документи подавав Едгар Камінський. Однак пізніше на цей час було призначено інше слухання.
Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася щасливими фотографіями. Шанувальники не повірили, що вона розлучається, тому що буквально за місяць до цього вона показувала сімейний знімок.
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