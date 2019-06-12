Українська зірка розлучається: з'ясувалося несподіване продовження

Подільський районний суд переніс розгляд справи про розлучення солістки популярного українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської та хірурга Едгара.

За даними ТСН, 12 червня на розгляд ніхто з подружжя не прийшов, а була присутня тільки сторона чоловіка співачки.

Уточнюється, що представники Камінської попросили час на врегулювання суперечок мирним шляхом. Сторона чоловіка не була проти, тому засідання перенесли на 1 липня.

Слава і Едгар Камінські Instagram @ babaslavka

Більш того, вони просили не допускати журналістів до суду, тому що Слава і Едгар не хочуть виносити розлучення на загальний огляд.

У свою чергу, Едгар Камінський вперше дав коментар щодо розлучення, підтвердивши інформацію.

Едгар і Слава Instagram @ babaslavka

"Я не забув подякувати дружині , я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо . Хто дивився мої інтерв 'ю , відео , виступи на конференціях або читав мої пости , знає , як я ціную Славу . Я вдячний їй за все . Коли ти живеш у шлюбі , то все робиться від душі , від чистого серця й ти не чекаєш оди і хвали . Сімейні вчинки саме такі . Я не роблю нічого спонтанно . Всі мої вчинки зважені та обдуман", – пояснив він.

Як виявилося, Камінський не вперше подає на розлучення. У 2017році він вже йшов на такий крок, потім дав собі другий шанс, який тривав два роки.

"Я прийняв рішення , і воно пов ' язано тільки зі Славою , з низкою фактів і обставин . Ні з ким іншим . Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди . Їх не більше 20- ти осіб . Вони непублічні та не коментують фотографії . Але саме їм відомо , чому так сталося і , повірте , у них немає питань . Я прошу не спекулювати на темі нашої сім ' ї . Вам буде складно зрозуміти , що сталося . Ви 100" не знаєте нас . Мені й самому досі не віриться", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановано на 12 червня. А документи подавав Едгар Камінський. Однак пізніше на цей час було призначено інше слухання.

Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася щасливими фотографіями. Шанувальники не повірили, що вона розлучається, тому що буквально за місяць до цього вона показувала сімейний знімок.

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