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Українська супермодель виклала гарячі фото в купальнику

1.9тЧитати матеріал російською

Українська супермодель Аліна Байкова, зірка модних показів в США, поділилася в мережі гарячими фото в купальнику.

Знаменитість проводить відпустку на мальовничих пляжах, звідки і публікує фотографії в Instagram.

Згідно геолокації під знімками, Байкова, якій раніше приписували роман з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, відпочиває в Карибському морі. Там дівчина проводить час на сонячних пляжах і палубах яхт, змінюючи один за іншим яскраві купальники для фотосесій.

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Знаменита українська модель повністю оголилася для фото

На відпочинку модель не забуває і про благодійність, якою займається вже не перший рік. Наскільки можна судити з її постів в соцмережі, нещодавно знаменитість провела захід, мета якого полягала в допомозі дітям з серцево-судинними захворюваннями.

Hi # 2019 🤗

Публікація від Alina Baikova (@alina_baikova)

Сен-Бартелемі - локація, якою Байкова зазначила свої фотографії - одне з найпопулярніших місць зарубіжних селебріті. Острів знаходиться в Карибському морі, славиться своїми пляжами, низкою іменитих бутиків і цілодобовими розвагами на природі та в закритих закладах.

#Sunsetting #StBarths 🧡

Публікація від Alina Baikova (@alina_baikova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з найвідоміших українських моделей Аліна Байкова прикрасила обкладинку іменитого глянцю. Знаменитість знялася для іспанської версії журналу Harper's Bazaar.

Особа
Аліна Байкова
Теги
соцмережіInstagramмодель
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Юг Руси
Юг Руси
Хороша соска! Её б на Донбасс в окопы,хохлокиборгам на развлечение!
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1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Юг Руси, а что мальчики в трусиках уже закончились?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сиськи в Украине забыла?
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2
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Poroshenko Petro, у неё сиська больше чем твой мозг так что ей хватит)))
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