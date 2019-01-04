Українська супермодель виклала гарячі фото в купальнику

Українська супермодель Аліна Байкова, зірка модних показів в США, поділилася в мережі гарячими фото в купальнику.

Знаменитість проводить відпустку на мальовничих пляжах, звідки і публікує фотографії в Instagram.

Згідно геолокації під знімками, Байкова, якій раніше приписували роман з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, відпочиває в Карибському морі. Там дівчина проводить час на сонячних пляжах і палубах яхт, змінюючи один за іншим яскраві купальники для фотосесій.

Новини Знаменита українська модель повністю оголилася для фото

На відпочинку модель не забуває і про благодійність, якою займається вже не перший рік. Наскільки можна судити з її постів в соцмережі, нещодавно знаменитість провела захід, мета якого полягала в допомозі дітям з серцево-судинними захворюваннями.

Сен-Бартелемі - локація, якою Байкова зазначила свої фотографії - одне з найпопулярніших місць зарубіжних селебріті. Острів знаходиться в Карибському морі, славиться своїми пляжами, низкою іменитих бутиків і цілодобовими розвагами на природі та в закритих закладах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з найвідоміших українських моделей Аліна Байкова прикрасила обкладинку іменитого глянцю. Знаменитість знялася для іспанської версії журналу Harper's Bazaar.