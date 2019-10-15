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15 жовтня • оновлено в 10:51
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"Він іноді стежить за мною": українська співачка зробила несподівану заяву про Зеленського

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Відома українська співачка Гайтана, яка живе по сусідству з президентом України Володимиром Зеленським, зізналася, що іноді їй здається, ніби глава держави стежить за нею.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю програмі "Світське життя" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені здається, що він (Зеленський. – Ред.) іноді за мною стежить, коли я катаюся на велосипеді. Коли я виїжджаю, я бачу, якась машина Mercedes із темними вікнами їде так повільно за мною. Може, це вже манія, може, мені так хочеться в це вірити", – поділилася Гайтана.

Гайтана та Володимир Зеленський

Гайтана та Володимир Зеленський

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Загалом же, за словами співачки, після того, як сусід став президентом, їхнє життя у селищі змінилося на краще.

"Я впевнена, що спати можна ще спокійніше. Тому що охорони стільки з'явилося. Я здивувалася, бо мені здавалося, що зараз ми вже нікуди не проїдемо, будуть затори, але нічого немає. Все як було раніше. Але дороги стали трохи кращими. Мабуть, селяни так намагаються привітати президента", – зазначила Гайтана.

Гайтана

Гайтана

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гайтана здивувала своїх підписників сміливим фото. На ньому зірка була зображена в піджаку на голе тіло.

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Особи
Гайтана Володимир Зеленський
Місце
Україна
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