Українська співачка розповіла, як Лорак закрутила роман з її чоловіком: що відомо про їхні стосунки

Українська співачка TAYANNA розповіла, як її екскоханий, саунд-продюсер компанії Black Star Inc. Єгор Гліб закрутив роман з виконавицею Ані Лорак.

Як відзначила підопічна Алана Бадоєва в "Світському житті", пара досі разом і проживає в Москві (Росія) (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Було стільки бруду та інтриг: "От, він зустрічається з нею, вона успішніша. Він знайшов таку ж співачку, як і ти. Але вона відоміша, тому і пішов до неї". Я розумію, що людям треба давати хліба та видовищ і вони будуть щасливі, їм більше нічого не потрібно", – прокоментувала TAYANNA.

Співачка розповіла, що її син Даніель рідко спілкується з батьком, тому що він від нього відвик. Проте коли він приїздить до Києва, вони можуть разом пообідати, це не вважається табу. Одного разу Гліб запропонував сину полетіти разом з ним до Росії, щоб познайомитися з Лорак та її донькою Софією. Даніель відмовив, сказавши, що "він йому не тато, він просто його "зробив".

Єгор Гліб із сином Ask.Fm (аккаунт Гліба)

"Він собі не зраджує, думаю, і не зраджуватиме. Тим паче, що він переїхав до іншої країни і там звісно натрапив на таку ж чернівчанку, як і я. Мені здається, що нам залишається лише з’їхатися і жити великою шведською сім’єю", – додала TAYANNA.

Також співачка раніше розповідала, що Гліб часто піднімав на неї руку. І якби Лорак хотіла зателефонувати їй, то вона б все розповіла.

"Чужа сім’я – нетрі. Нехай вони собі живуть і розбираються, як хочуть. Можливо, такого там не буде, як було в нас, тому що кожні стосунки різні. Можливо, він вже переріс, переоцінив і переусвідомив своє життя", – наголосила співачка.

Відзначимо, що Єгор Гліб – українець, до переїзду в Москву жив у Києві. Ані Лорак родом з Чернівців. Про їхні стосунки стало відомо в 2019 році, а в червні того ж року російські ЗМІ розсекретили ім'я коханого Лорак. Співачка старша за коханого на 15 років – їй 42, йому 27. Читайте докладніше за посиланням.

Ані Лорак і Єгор Гліб Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгора Гліба помітили на дні народження дочки Ані Лорак.