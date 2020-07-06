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Українська співачка розповіла, як Лорак закрутила роман з її чоловіком: що відомо про їхні стосунки

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Українська співачка розповіла, як Лорак закрутила роман з її чоловіком: що відомо про їхні стосунки

Таяна розповіла, як Лорак закрутила роман з її чоловіком.

Українська співачка TAYANNA розповіла, як її екскоханий, саунд-продюсер компанії Black Star Inc. Єгор Гліб закрутив роман з виконавицею Ані Лорак.

Як відзначила підопічна Алана Бадоєва в "Світському житті", пара досі разом і проживає в Москві (Росія) (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Було стільки бруду та інтриг: "От, він зустрічається з нею, вона успішніша. Він знайшов таку ж співачку, як і ти. Але вона відоміша, тому і пішов до неї". Я розумію, що людям треба давати хліба та видовищ і вони будуть щасливі, їм більше нічого не потрібно", – прокоментувала TAYANNA.

Співачка розповіла, що її син Даніель рідко спілкується з батьком, тому що він від нього відвик. Проте коли він приїздить до Києва, вони можуть разом пообідати, це не вважається табу. Одного разу Гліб запропонував сину полетіти разом з ним до Росії, щоб познайомитися з Лорак та її донькою Софією. Даніель відмовив, сказавши, що "він йому не тато, він просто його "зробив".

Єгор Гліб із сином

Єгор Гліб із сином Ask.Fm (аккаунт Гліба)

"Він собі не зраджує, думаю, і не зраджуватиме. Тим паче, що він переїхав до іншої країни і там звісно натрапив на таку ж чернівчанку, як і я. Мені здається, що нам залишається лише з’їхатися і жити великою шведською сім’єю", – додала TAYANNA.

Також співачка раніше розповідала, що Гліб часто піднімав на неї руку. І якби Лорак хотіла зателефонувати їй, то вона б все розповіла.

"Чужа сім’я – нетрі. Нехай вони собі живуть і розбираються, як хочуть. Можливо, такого там не буде, як було в нас, тому що кожні стосунки різні. Можливо, він вже переріс, переоцінив і переусвідомив своє життя", – наголосила співачка.

Відзначимо, що Єгор Гліб – українець, до переїзду в Москву жив у Києві. Ані Лорак родом з Чернівців. Про їхні стосунки стало відомо в 2019 році, а в червні того ж року російські ЗМІ розсекретили ім'я коханого Лорак. Співачка старша за коханого на 15 років – їй 42, йому 27. Читайте докладніше за посиланням.

Ані Лорак і Єгор Гліб

Ані Лорак і Єгор Гліб Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгора Гліба помітили на дні народження дочки Ані Лорак.

шоу-бизнесTAYANNAАні Лорак
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