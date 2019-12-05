Українська пісня стала найпопулярнішою в Росії у 2019 році

Американська служба Apple Music і назвала десять найпопулярніших музичних композицій 2019 року. Так, у Росії перший рядок посів український попдует Artik&Asti з композицією "Грустный дэнс".

На другому рядку рейтингу розташувалася співачка Юлія Зіверт із піснею "Life", а на третьому Біллі Айліш і її пісня "Bad Guy", пише "The Village".

Artik&Asti icity.life

На першому місці опинилася пісня "Грустный дэнс".

Крім того, в топ-10 потрапила ще один український гурт. Так, 10 місце посів хіт "Плакала" від KAZKA.

У світі найпопулярнішим треком стала пісня Lil Nas X – Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus).

Як раніше писав OBOZREVATEL, солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла про особисте життя. Так, у програмі "Зе Інтерв'юер" співачка зізналася, що нещодавно у неї зав'язалися романтичні стосунки з іноземцем.

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