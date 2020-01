Українська піаністка виграла "Греммі-2020": що про неї відомо

Американська піаністка українського походження Надія Шпаченко виграла "Греммі-2020" в категорії "Кращий збірник класичної музики".

Про це стало відомо в ніч на 27 січня під час церемонії нагородження. Вона отримала нагороду за збірку "The Poetry Of Places".

Ця номінація на "Греммі" стала для піаністки третьою за рахунком. Вона претендувала на нагороду ще за дебютний альбом Woman at the New Piano, який теж номінувався в категорії "Кращий збірник класичної музики").

Хто така Надія Шпаченко?

Надія Шпаченко народилася і прожила більшу частину життя саме в Україні. У 1991 році разом з матір'ю вона поїхала до Ізраїлю, а в1994 переїхала в США, щоб отримати ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.

Зараз вона працює професором музики в Каліфорнійському університеті, а також широко відома в США виконанням робіт сучасних композиторів. Надія виступила зі світовими прем'єрами, виконавши твори таких композиторів, як Елліотт Картер, Джордж Крамб, Даніель Фельсенфельд, Том Флаерті, Енні Госфільд, Віра Іванова, Леон Кірхнер, Емі Бет Кірстен, Ханна Лейша, Джеймс Матесон, Міссі Маццоли, Гарольд Мелтцер, Адам Шенберг, Льюїс Спратлан, Гернот Вольфганг, Яніс Ксенакіс, Пітер Єйтс, Джек Ван Зандт і багато інших.

