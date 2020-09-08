Українська блогерка і "фанатка пластики" Покрищук розповіла про наслідки операцій

31-річна блогерка й учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Анастасія Покрищук, яка раніше вразила користувачів мережі величезними вилицями, розповіла про наслідки численних пластичних операцій.

Дівчина, яка істотно збільшила собі вилиці, зробила ліпосакцію підборіддя і збільшила груди зазначила, що її часто критикують за нову зовнішність, проте вона задоволена змінами. Також вона розповіла виданню OBOZREVATEL, що не планує зупинятися і далі продовжить змінювати своє тіло.

Дівчина наголосила, що в новому вигляді почувається набагато впевненіше. За словами Покрищук, її не лякають ні операції, ні післяопераційна реабілітація, ні шрами.

Анастасія Покрищук розповіла про пластичні операції. Пресслужба Нового каналу

"Думаю, краще шрам, ніж жир, який звисає. Але після ліпосакції у мене не залишилося і сліду. Все робили через маленьку дірочку. Хоча навіть якби залишився шрам, я все одно пішла б на це", – зазначила Анастасія.

Також вона вказала, що не відчуває дискомфорту в повсякденному житті ні від збільшених грудей, ні від вилиць специфічної форми. На хейт вона також намагається не звертати уваги.

Покрищук розповіла, що хоче ще збільшити вилиці. Пресслужба Нового каналу

"Я не звертаю уваги, дивляться на мене перехожі чи ні. Хіба що, якщо йду з друзями, і вони мені про це говорять. Але загалом мені все одно. Часто запитують, чи боляче спати на великих вилицях. Не боляче, я мрію зробити їх ще більшими", – підсумувала Покрищук.

Як виглядала Анастасія Покрищук до пластики:

Блогерка Настя Покрищук до і після пластики. Instagram Насті Покрищук

Як виглядала дівчина до збільшення вилиць. Instagram Насті Покрищук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Любов Успенська поділилася з шанувальниками відео, на якому показала своє обличчя після пластичних операцій без макіяжу. Багато з них вказали, що їх налякала зовнішність артистки.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.