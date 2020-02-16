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16 лютого • оновлено в 23:32
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Українська Біллі Айліш розплакалася на "Голос країни": що трапилося

1.4т
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Учасниця п'ятого випуску шоу "Голос країни-10" Тоня Сова з міста Львів, яку називають українською Біллі Айліш, розплакалася на сцені.

Так, 21-річна дівчина, яка позбулася токсичних відносин, прийшла підкорювати "Голос" з піснею "Stay" співачки Rihanna.

Тоня Сова

Тоня Сова

Instagram @goloskrainy_official

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Учасниця зізналася, що раніше була у відносинах з хлопцем, який забороняв їй займатися музикою. Крім того, він говорив Тоні, що вона товста. Через це дівчина захопилася схудненням.

"При зрості 159 см я важила 32 кг. Була страшно худа. Я просто танула на очах. Своєю історією я хочу сказати дівчатам, щоб вони не повторювали моїх помилок",поділилася учасниця.

Тоня Сова

Тоня Сова

кадр з відео

Розповідаючи про особисті переживання зі сцени, дівчина не змогла стримати сліз:

"Хочу показати, що кожна людинасильна. Якщо ти навіть не віриш у свої можливості, ти повинен прислухатися до себе".

Тоня Сова

Тоня Сова

кадр з відео

Тренером Тоні став Monatik.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Голос країни
Місце
Україна
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