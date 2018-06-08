Українська актриса Анна Сагайдачна вийшла заміж - фото з весілля

Українська актриса Анна Сагайдачна, яка на даний момент знімається в масштабному костюмованому серіалі "Крепостная" телеканалу СТБ і кіностудії Film.ua, 2 червня вийшла заміж.

Аня розповіла, хто її обранець і чому церемонію вела відомий режисер Оксана Байрак.

"Мій обранець зі сфери кіно, але не актор. Це важливо, - сміється Ганна. - Він працює на кіностудії Оксани Байрак. Ми познайомилися з Женею якраз на проекті у Оксани, тому, можна сказати, вона наша сваха. Але зустрічатися ми почали пізніше, десь через півроку. І до весілля ми були разом 3,5 року".

Також Аня зізналася, що приготування до весілля робили з чоловіком самостійно. З огляду на щільний графік в серіалі "Крепостная", до церемонії готувалися поступово з зими, як тільки Євген освідчився. За місяць до весілля вже було все готове і замовлено.

Анна Сагайдачна на зйомках Фото: прес-служба СТБ

Анна Сагайдачна вийшла заміж Фото: прес-служба СТБ

Анна Сагайдачна вийшла заміж Фото: прес-служба СТБ

Анна Сагайдачна з чоловіком Фото: прес-служба СТБ

Анна Сагайдачна вийшла заміж Фото: прес-служба СТБ

Анна Сагайдачна з чоловіком Фото: прес-служба СТБ

"Церемонію провела Оксана Байрак. Чому я була несказанно рада. У нас було дуже гарне місце з аркою, квітами, і ми шукали церемоніймейстера. Оксана наш хороший друг. Коли вона дізналася, що ми в пошуку, сказала, що з радістю проведе церемонію для нас ", - поділилася Аня.

Дивно, що сама актриса вийшла заміж в реальному житті паралельно зі своєю героїнею Наталі в серіалі "Крепостная", який глядачі побачать вже навесні 2019 року.

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