Українська актриса Анна Сагайдачна вийшла заміж - фото з весілля

Українська актриса Анна Сагайдачна, яка на даний момент знімається в масштабному костюмованому серіалі "Крепостная" телеканалу СТБ і кіностудії Film.ua, 2 червня вийшла заміж.
Аня розповіла, хто її обранець і чому церемонію вела відомий режисер Оксана Байрак.
"Мій обранець зі сфери кіно, але не актор. Це важливо, - сміється Ганна. - Він працює на кіностудії Оксани Байрак. Ми познайомилися з Женею якраз на проекті у Оксани, тому, можна сказати, вона наша сваха. Але зустрічатися ми почали пізніше, десь через півроку. І до весілля ми були разом 3,5 року".
Також Аня зізналася, що приготування до весілля робили з чоловіком самостійно. З огляду на щільний графік в серіалі "Крепостная", до церемонії готувалися поступово з зими, як тільки Євген освідчився. За місяць до весілля вже було все готове і замовлено.
Анна Сагайдачна на зйомках
Фото: прес-служба СТБ
Анна Сагайдачна вийшла заміж
Фото: прес-служба СТБ
Анна Сагайдачна вийшла заміж
Фото: прес-служба СТБ
Анна Сагайдачна з чоловіком
Фото: прес-служба СТБ
Анна Сагайдачна вийшла заміж
Фото: прес-служба СТБ
Анна Сагайдачна з чоловіком
Фото: прес-служба СТБ
"Церемонію провела Оксана Байрак. Чому я була несказанно рада. У нас було дуже гарне місце з аркою, квітами, і ми шукали церемоніймейстера. Оксана наш хороший друг. Коли вона дізналася, що ми в пошуку, сказала, що з радістю проведе церемонію для нас ", - поділилася Аня.
Дивно, що сама актриса вийшла заміж в реальному житті паралельно зі своєю героїнею Наталі в серіалі "Крепостная", який глядачі побачать вже навесні 2019 року.
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