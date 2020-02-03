Українка з 13-м розміром грудей прийшла до Нікітюк: шокуючі фото

Українка з рекордним 13-м розміром грудей стала учасницею шоу "Хто проти блондинок?", Ведучою якого є Леся Нікітюк.

Фотографіями зі зйомок поділилася прес-служба Нового каналу.

Українка з 13-м розміром грудей на шоу "Хто проти блондинок?" прес-служба Нового каналу

Так, повідомляється, що пишні форми учасниці стали найбільшим викликом для стилістів. На шоу дівчина змінила два сміливих образи. Так, спочатку ефектна красуня з'явилася в рожевому топі з глибоким вирізом і прозорою блузою.

Потім учасниця переодяглася в сріблястий костюм з екстремальним декольте.

Українка з 13-м розміром грудей на шоу "Хто проти блондинок?" прес-служба Нового каналу

Відомо, що дівчина є володаркою корони і титулу Miss Top Model Plus Size Universe, який вона завоювала минулого року в конкурсі "Міс Всесвіт плюс-сайз".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками гарячим фото з відпочинку. На знімку вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру.

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