Головна Новини
4 лютого • оновлено в 02:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Українка з 13-м розміром грудей прийшла до Нікітюк: шокуючі фото

1.8т
Читати матеріал російською

Українка з рекордним 13-м розміром грудей стала учасницею шоу "Хто проти блондинок?", Ведучою якого є Леся Нікітюк.

Фотографіями зі зйомок поділилася прес-служба Нового каналу.

Українка з 13-м розміром грудей на шоу "Хто проти блондинок?"

Українка з 13-м розміром грудей на шоу "Хто проти блондинок?"

прес-служба Нового каналу

Новини
Дочка Деппа блиснула голим тілом у прозорій сукні без білизни. Фото

Так, повідомляється, що пишні форми учасниці стали найбільшим викликом для стилістів. На шоу дівчина змінила два сміливих образи. Так, спочатку ефектна красуня з'явилася в рожевому топі з глибоким вирізом і прозорою блузою.

Потім учасниця переодяглася в сріблястий костюм з екстремальним декольте.

Українка з 13-м розміром грудей на шоу "Хто проти блондинок?"

Українка з 13-м розміром грудей на шоу "Хто проти блондинок?"

прес-служба Нового каналу

Відомо, що дівчина є володаркою корони і титулу Miss Top Model Plus Size Universe, який вона завоювала минулого року в конкурсі "Міс Всесвіт плюс-сайз".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками гарячим фото з відпочинку. На знімку вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Василий
Иванович Василий
Коня с силиконем
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги