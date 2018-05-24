Україна позбавила нагород Кобзона

Україна позбавила російського естрадного співака Йосипа Кобзона держнагород.

Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Стосовно Кобзона застосовані: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому; запобігання виведення капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших відзнак; інші санкції, відповідні до принципів їхнього застосування, встановлених законом.

Йосип Кобзон

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Рада національної безпеки та оборони України вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченка, який перебуває у міжнародному розшуку.

Крім того, санкції були застосовані до пропагандиста Дмитра Кисельова.

Також Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.