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''Україна буде проросійською'': зірковий соратник терористів "ДНР" оцінив ситуацію із Зеленським

4.2тЧитати матеріал російською

Терористам самопроголошених "Л/ДНР" потрібна проросійська Україна і вона такою буде. "Це довгий процес, але неминучий".

Такою думкою в інтерв'ю "Комсомольской правде" поділився російський письменник Захар Прилєпін, який добровільно приєднався до лав терористів на Донбасі. За словами бойовика, задля "позитивних змін" на сході зроблять спроби "домовитися" і навіть "маніпулювати" передбачуваним переможцем президентських перегонів в Україні.

''Україна буде проросійською'': зірковий соратник терористів "ДНР" оцінив ситуацію із Зеленським

Фото: ria.ru

"Залежно від того, які у нас є домовленості з передбачуваними переможцями. Якщо у нас є можливість ними маніпулювати і навіть шантажувати, можливі позитивні зміни. А якщо нас просто рухає сила інерції, як із Януковичем, будуть ті ж самі граблі", — відповів Прилєпін на запитання, чи вплинуть на щось вибори в Україні.

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При цьому терорист додав, що їм "потрібна проросійська Україна".

"Для цієї території характерне наплювацьке ставлення до колишніх домовленостей. Нам потрібна проросійська Україна. І вона такою буде. Це довгий процес, але неминучий. Коли я воював у Чечні, мені казали, що ми 100 років будемо ворогувати. Ну і де сьогодні ті провісники?" — додав він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського із впевненою перемогою у першому турі президентських перегонів.

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Особа
Захар Прилепин
Теги
інтерв`юВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентаперемога на виборах
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
БЫЛ ОДИН ТАКОЙ И ТОТ СБЕЖАЛ )))
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
ПРОТИВ НАРОДА НЕ ПОПРЕШЬ
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
СОГЛАСЕН С ХРЕНОМ )))
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