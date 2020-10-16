Учасниця "Супер Топ-модель по-українськи" про напад в метро: мене били головою об бетон, видерли жмут волосся

Учасниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Анастасія Леухіна (ХТЗ) згадала, як одного разу її побили в метро. Дівчину повалили на підлогу і стали бити головою об бетон.

Подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба "Нового каналу". За словами Анастасії, неприємна ситуація сталася з нею через її "неналежну" поведінку в третьому сезоні проєкту. Дівчина зазначила, що зараз їй дуже соромно за себе в минуло. Вона готова довести всім, що стала іншою людиною.

"Коли я дивилася на себе в "Топ-моделі по-українськи", було соромно, як ніколи. У мене був час усвідомити свою поведінку. Всесвіт спрацював максимально жорстко стосовно мене. Крім хейту і погроз в мережі у мене були сутички наживо. Одного разу я спускалася на ескалаторі в метро і почула крики дівчини: "Як ти могла дозволити собі таку поведінку?". Потім ця ж дівчина схопила мене за голову і повалила на підлогу, почала бити головою об бетон. Її відтягли з жмутом мого волосся. Для мене це було різке осяяння – зрозуміла, що щось роблю в житті не так, якщо мені таке прилітає. Не хочу говорити, що змінилася – хочу показати. Ніяких пакостей, для мене на проєкті буде тільки робота", – пообіцяла Леухіна.

Зазначається, що попри скандальну поведінку Анастасії, глядачі проголосували за те, щоб побачити її в "Супер Топ-моделі по-українськи". Фішкою нового сезону стане повернення найяскравіших та найкрутіших учасників попередніх шести сезонів. До речі, прем'єра шоу відбудеться 16 жовтня на "Новому каналі".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська супермодель, ведуча проєкту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева та експерти шоу – Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк заразилися коронавірусом.