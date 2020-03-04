Учасниця Євробачення-2018 від Росії Юлія Самойлова заявила, що їй не дали часу на підготовку свого номера для виступу на конкурсі.

Як передає Starhit, про це артистка розповіла в інтерв'ю для шоу "Слухай, розкажи!"

Юлія Самойлова gazeta.ru

Так, зазначається, що Самойлова повинна була представляти Росію на Євробаченні в 2017 році, проте тоді дівчина не змогла брати участь, і їй пообіцяли, що вона поїде на конкурс у 2018 році. Втім після цього, за словами Юлії, представники Першого каналу з нею більше не зв'язувалися.

"Мені сказали про це і пропали майже на рік. До лютого місяця. Було неприємно. Я не розуміла, чим займатися. Не розуміла – збирати команду чи не збирати. Коли я дзвонила, щоб запитати, а коли буде пісня, мені відповідали: "Юля, все буде, не переживай". І тільки в лютому мені представили ту саму композицію", – згадує Самойлова.

Юлія Самойлова tv.ua

За її словами, саме в той час вона перенесла операцію і їй був потрібен рік на реабілітацію, але вона все одно погодилася брати участь у конкурсі. Однак підготувати свій виступ ретельно Самойловій не дали – була всього одна репетиція.

"Мені сказали, мовляв, що ти паришся – якщо що, там що-небудь замажемо або приберемо, не хвилюйся, це твоя репетиція. Ось і вийшла моя репетиція..."

Юлія Самойлова rg.ru

"Тобто тебе просто підставили?" – поцікавився у зірки ведучий.

"Ну, скоріше, просто звикли працювати з більш досвідченими артистами. І тоді це на мене ось так все звалилося. Я не знаю, як готувалися інші артисти. Може, їм вистачало одного місяця", – відповіла Самойлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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