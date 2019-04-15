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Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA

1.1тЧитати матеріал російською

Учасник Нацвідбору на "Євробачення" Андрій Хайат захопив мережу виступом на шоу "Голос країни". Він виконав хіт гурту KAZKA "Плакала".

Багато користувачів мережі зазначили, що цей варіант пісні сподобався їм більше, ніж оригінал. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA

Скріншот з відео

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"KHAYAT — справжній переможець Голосу!", "Робить нереальну магію з усього, до чого доторкнеться", "Переможець сезону вже очевидно. Неймовірний", "Кращий виступ за сьогодні", "Неймовірний виконавець", "Чудовий хлопець. Ця пісня проста для нього. Він шаманить. Класний", — пишуть у мережі.

Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA
Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA
Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA
Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA
Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA
Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA
Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA
Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA

Як раніше писав OBOZREVATEL, у неділю, 14 квітня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов півфінал 9 сезону вокального шоу "Голос країни". У ньому за квиток до фіналу боролися восьмеро учасників — по двоє з команди кожного зіркового тренера.

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М Олег
М Олег
Как только позволили этому шуту так изуродовать песню, которая зажгла сердца не только украинцев, но и изменила отношение к Украине, как державе!!!
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