Учасник Нацвідбору на "Євробачення" запалив на "Голосі країни" з хітом KAZKA

Учасник Нацвідбору на "Євробачення" Андрій Хайат захопив мережу виступом на шоу "Голос країни". Він виконав хіт гурту KAZKA "Плакала".

Багато користувачів мережі зазначили, що цей варіант пісні сподобався їм більше, ніж оригінал. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Скріншот з відео

"KHAYAT — справжній переможець Голосу!", "Робить нереальну магію з усього, до чого доторкнеться", "Переможець сезону вже очевидно. Неймовірний", "Кращий виступ за сьогодні", "Неймовірний виконавець", "Чудовий хлопець. Ця пісня проста для нього. Він шаманить. Класний", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у неділю, 14 квітня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов півфінал 9 сезону вокального шоу "Голос країни". У ньому за квиток до фіналу боролися восьмеро учасників — по двоє з команди кожного зіркового тренера.

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