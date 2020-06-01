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1 червня • оновлено в 19:53
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Учасник "Кварталу 95" Гагарін розповів про фінансові втрати через коронавірус

1.8т
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Сценарист студії "Квартал 95", український ведучий та шоумен Артем Гагарін заявив, що через пандемію коронавірусу втратив чимало грошей.

Так, за словами артиста, у нього скасувалося кілька заходів, за кожен з яких він міг би отримати $3000, передає "РБК-Україна".

Артем Гагарін

Артем Гагарін

Фото: instagram/artem_gagarin_

"З огляду на те, що у моєму житті є кілька напрямків діяльності й всі вони пов'язані з масовими заходами, можна сказати, що карантин відбився на мені втричі. Як ведучий заходу я коштую $3000, в місяць у мене було мінімум 4-5 заходів. Самі можете порахувати. В івент-агентстві "GB Event by Kvartal 95", в якому я є креативним директором, кількість заходів також скоротилася. А на онлайн-замовленнях багато не заробиш", – розповів Гагарін.

Крім того, зазначається, що один з головних проєктів "Кварталу 95" – "Вечірній Квартал" зараз знімають без глядачів в залі. Це також позначається на заробітках артистів.

Артем Гагарін

Артем Гагарін

Фото: instagram/artem_gagarin_

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Артем Гагарін
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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