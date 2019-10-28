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28 жовтня • оновлено в 11:04
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У знаменитого продюсера з Росії стався серцевий напад - ЗМІ

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У російського продюсера Максима Фадєєва стався серцевий напад. Йому потрібна була термінова допомога медиків - бригаду "швидкої" викликали в його заміський будинок в Підмосков'ї.

Про це пише видання Super. Як з'ясувалося, Фадєєву стало погано напередодні вночі.

Макс Фадєєв

Макс Фадєєв

instagram.com/fadeevmaxim

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Медики діагностували передінфарктний стан - напад ішемічної хвороби через нервове виснаження. Від госпіталізації Фадєєв відмовився, зараз з продюсером проводять необхідні медичні процедури на дому, де він перебуває під наглядом лікарів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірці шоу "Танці з зірками" гімнастці Ганні Різатдінової стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск. Гімнастка не змогла дослухати думки членів журі з приводу її танцю, а сам ефір довелося перервати на рекламу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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