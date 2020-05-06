У зірки "Не народися вродливою" виявлений коронавірус

У зірки серіалів "Не народися вродливою" та "Бідна Настя", актора Петра Красилова виявлений коронавірус.

Чоловік звернувся до лікарів 5 травня. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Кадр з фільму "Не народися вродливою"

Медики, що прибули на виклик, вирішили його забрати. Актора доставили в КТ-центр, провели йому комп'ютерну томографію легень та інші дослідження. І виявили COVID-19. Зараз Красилов перебуває на домашньому лікуванні.

Петро Красилов ruskino.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували і нібито ввели в медикаментозну кому, не виявлено коронавірусу. Зазначається, що зараз співачка перебуває на лікуванні в стаціонарі з пневмонією, стан стабільний з позитивною динамікою.

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