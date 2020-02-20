У зірки "Гаррі Поттера" діагностували рак

У британської актриси Джулі Уолтерс, яка відома багатьом як виконавиця ролі Моллі Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, виявили рак третьої стадії.
Про це повідомляє видання BBC.
Джулі Уолтерс
Getty
За словами Джулі, вона звернулася до лікаря з розладом шлунка і "легким дискомфортом", а через деякий час до симптомів додалися болі в животі, печія і блювота.
Лікарі знайшли в актриси дві пухлини в товстій кишці. Про діагноз артистка дізналася 18 місяців тому. Джулі згадує, що була на зйомках фільму в той момент, коли лікарі з нею зв'язалися і повідомили результати обстеження.
"Я спочатку подумала, що це все дурниці і вони, швидше за все, допустили помилку. Я не могла в це повірити", – говорить Уолтерс.
Джулі Уолтерс у фільмі "Гаррі Поттер"
кадр з відео
Про свій діагноз актриса повідомила чоловікові:
"Я ніколи не забуду його обличчя. Сльози навернулися на його очі".
Джулі Уолтерс
Getty
Джулі зробили операцію, під час якої вирізали уражену область. Після цього зірка пройшла курс хіміотерапії.
Джулі Уолтерс у фільмі "Гаррі Поттер"
кадр з відео
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 48-річна голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка прославилася завдяки серіалам "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані", розповіла про те, що у неї діагностували рак грудей четвертої стадії.
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