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20 лютого • оновлено в 15:59
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У зірки "Гаррі Поттера" діагностували рак

3.1т
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У британської актриси Джулі Уолтерс, яка відома багатьом як виконавиця ролі Моллі Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, виявили рак третьої стадії.

Про це повідомляє видання BBC.

Джулі Уолтерс

Джулі Уолтерс

Getty

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"Дивляться, як на мерця": хвора на рак зірка "Беверлі-Хіллз" Шеннен Доерті виплеснула свій біль

За словами Джулі, вона звернулася до лікаря з розладом шлунка і "легким дискомфортом", а через деякий час до симптомів додалися болі в животі, печія і блювота.

Лікарі знайшли в актриси дві пухлини в товстій кишці. Про діагноз артистка дізналася 18 місяців тому. Джулі згадує, що була на зйомках фільму в той момент, коли лікарі з нею зв'язалися і повідомили результати обстеження.

"Я спочатку подумала, що це все дурниці і вони, швидше за все, допустили помилку. Я не могла в це повірити",говорить Уолтерс.

Джулі Уолтерс у фільмі "Гаррі Поттер"

Джулі Уолтерс у фільмі "Гаррі Поттер"

кадр з відео

Про свій діагноз актриса повідомила чоловікові:

"Я ніколи не забуду його обличчя. Сльози навернулися на його очі".

Джулі Уолтерс

Джулі Уолтерс

Getty

Джулі зробили операцію, під час якої вирізали уражену область. Після цього зірка пройшла курс хіміотерапії.

Джулі Уолтерс у фільмі "Гаррі Поттер"

Джулі Уолтерс у фільмі "Гаррі Поттер"

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 48-річна голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка прославилася завдяки серіалам "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані", розповіла про те, що у неї діагностували рак грудей четвертої стадії.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Великобританія
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