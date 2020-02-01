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1 лютого • оновлено в 12:27
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"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера

4.6т
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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочиває в ОАЕ, викликала ажіотаж у мережі пікантним фото з пляжу.

У Instagram зірка "Орла і решки" опублікувала знімок, на якому ефектно виходить з моря в обтислому міні-платті неонового салатового кольору.

При цьому увагу користувачів привернуло те, що Нікітюк позує на знімку без білизни, оскільки через плаття просвічуються її груди.

Новини
"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram

"Яка краса!" "Соковита", "У вас щось стирчить", "Просто богиня", "Нереальна красуня", "Афродіта", "Сексі", "Красива", – захоплюються в мережі.

"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера
"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Леся Никитюк
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну и кого эта старуха возбудила, геронтофилы?
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