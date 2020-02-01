"У вас щось стирчить": Нікітюк схвилювала мережу морським знімком грудей без бюстгальтера

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочиває в ОАЕ, викликала ажіотаж у мережі пікантним фото з пляжу.

У Instagram зірка "Орла і решки" опублікувала знімок, на якому ефектно виходить з моря в обтислому міні-платті неонового салатового кольору.

При цьому увагу користувачів привернуло те, що Нікітюк позує на знімку без білизни, оскільки через плаття просвічуються її груди.

Леся Нікітюк Instagram

"Яка краса!" "Соковита", "У вас щось стирчить", "Просто богиня", "Нереальна красуня", "Афродіта", "Сексі", "Красива", – захоплюються в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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