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9 лютого • оновлено в 03:13
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"У тебе просто сексу немає!" Шоумен Остапчук влаштував скандал у мережі через розлучення

11.7т
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Шоумен Володимир Остапчук відреагував на різку критику в соцмережах та поскандалив через своє розлучення з Оленою Войченко.

У Instagram під одним з постів шоумена сотні користувачів розкритикували його за те, що він нібито не платить аліменти своїй колишній дружині. Сам Остапчук трактував весь негатив в свою адресу, як бажання зробити його краще.

"Хейт, ненависть, засудження... Я більше не сприймаю їх як негативні емоції. Насправді за кожним з ваших гнівних повідомлень в мою адресу я бачу бажання допомогти. Захистити і можливо навіть зробити краще мене самого... (як це не дивно). У психології є таке поняття, як "очищення через прийняття. І я приймаю ваш негатив", – написав шоумен.

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Також Володимир пообіцяв своїм підписникам розіграти 5 тисяч гривень у відповідь на весь негатив і зізнався, що платить своїй колишній сім'ї гроші. "Не хвилюйтеся, всі необхідні гроші я регулярно пересилаю Олені через Укрпошту (на жаль, вимога законодавства)", – підкреслив відомий шоумен.

Олена Войченко і Володимир Остапчук

Олена Войченко і Володимир Остапчук

Фото: instagram/vova_ostapchuk

У коментарях же Остапчука знатно розкритикували. У відповідь одній розлюченій дівчині він і зовсім написав, що у неї просто немає сексу: "У вас просто сексу немає, ось ви і зла така. Я бачив фотки в профілі. Точно кажу – сексу немає", – написав Остапчук.

"У тебе просто сексу немає!" Шоумен Остапчук влаштував скандал у мережі через розлучення

Скріншот

"У тебе просто сексу немає!" Шоумен Остапчук влаштував скандал у мережі через розлучення

Скріншот

"У тебе просто сексу немає!" Шоумен Остапчук влаштував скандал у мережі через розлучення

Скріншот

"У тебе просто сексу немає!" Шоумен Остапчук влаштував скандал у мережі через розлучення

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, закрутила новий роман.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
а это кто? впервые слышу о таких персонажах, их по тиливизору показывают? я 15 лет без зомбоящика, отстал от жизни
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