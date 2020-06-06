У США померла актриса з серіалу "Друзі"

У США померла актриса Мері Пет Глісон, відома за роллю в серіалі "Друзі".

Як повідомляє видання Variety, їй було 70 років, а причиною смерті став рак. Менеджер актриси заявив, що "вона була бійцем до кінця".

Мері Пет Глісон розпочала свою кар'єру в 1982 році. Вона знялася більш ніж у 160 фільмах і серіалах. Крім "Друзів", на її рахунку "Менталіст", "Відчайдушні домогосподарки", "Анатомія пристрасті", картини "Основний інстинкт", "Нестерпна жорстокість", "Історія Попелюшки" і "Брюс Всемогутній", а також недавній ситком CBS "Мама".

У США померла актриса Мері Пет Глісон, відома за роллю в серіалі "Друзі" Подробиці

У 1986 році актриса отримала нагороду Daytime Emmy Awards як співавторка сценарію до серіалу "Дороговказне світло".

Мері Пет Глісон Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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