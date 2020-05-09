У США помер "батько рок-н-ролу" Літл Річард: що про нього відомо

В суботу. 9 травня в Лос-Анджелесі, США помер легендарний співак і піаніст Літл Річард (Річард Уейн Пенніман).

Він пішов з життя на 88-му році. Інформацію про смерть "піонера рок-н-ролу" підтвердив його син Денні Пеннінман виданню Rolling Stone (дивіться відео в кінці новини).

Причина смерті артиста поки невідома, інші подробиці родичі Річарда також не розкривають.

Літл Річард Facebook @Little Richard

Відзначимо, Літл Річард – легендарний музикант, який стояв біля витоків рок-н-ролу. Його вважають батьком-засновником цього музичного жанру разом з Елвісом Преслі.

Слава до співака прийшла в 1956 році, коли він виконав знаменитий хіт Tutti Frutti. Серед інших відомих пісень Літла Річарда – Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly та ін.

Літл Річард на старті своєї кар'єри Uznayvse.ru

C 1958 по 1962 рік Літл Річард не виступав через захоплення релігією. Повернувшись до гастролей, він, зокрема, виступав у Великобританії, де у нього на розігріві співали тоді ще невідомі широкому загалу The Beatles.

У 1977-му співак знову перервав музичну кар'єру і надовго звернувся до релігії, почав проповідувати і виконувати обов'язки священика. Примітно, що Річард вінчав Брюса Вілліса і Демі Мур, а також інших зірок.

Літл Річард в 2019 році Metro

В останні роки повідомлялося про поганий стан здоров'я артиста. Він часто важко хворів, не міг самостійно ходити і переніс кілька операцій.

Найвідоміший хіт Літла Річарда Tutti Frutti:

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