У лондонській школі Thomas's Battersea, де вчаться діти герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон і принца Вільяма, оголошений карантин через загрозу коронавірусу.

Як повідомляє The Sun, причина того – кілька учнів, які відпочивали в Італії в самий розпал епідемії в тій місцевості та могли заразитися небезпечною інфекцією. Зараз медики перевіряють їхні аналізи та чекають результатів. Зазначається, що у двох учнів виявлені схожі симптоми з коронавірусом.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми

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До речі, поки дітей перевіряють медики для установки точного діагнозу, адміністрація навчального закладу виступила із заявою.

Лондонська школа Thomas's Battersea Фото: thesun.co.uk

"Ми дуже серйозно ставимося до загрози поширення вірусу. Саме тому ми точно дотримуємося всіх інструкцій уряду, які стосуються профілактики та виявлення нових випадків захворювання", – заявила адміністрація школи.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 можуть перенести через епідемію коронавірусу.

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