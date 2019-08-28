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У Санкт-Петербурзі жорстоко побили актора серіалу "Мажор"

5.6т Читати матеріал російською

Актора Марка Коваля побили на зупинці громадського транспорту в Санкт-Петербурзі. 29-річного чоловіка доставили в лікарню.

У нього діагностували безліч гематом на обличчі та закриту черепно-мозговою травму, повідомляє РЕН ТВ.

У Санкт-Петербурзі жорстоко побили актора серіалу "Мажор"
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Актора побили на зупинці громадського транспорту.

Марк Коваль закінчив Санкт-Петербурзький державний інститут культури. Він відомий за ролями в серіалах "Мажор-2", "Морські дияволи", "Вижити за всяку ціну", "Білий шаман" та інших телепроектах.

У Санкт-Петербурзі жорстоко побили актора серіалу "Мажор"
У Санкт-Петербурзі жорстоко побили актора серіалу "Мажор"

Як раніше писав OBOZREVATEL, режисер "Театр.doc" Олексій Жиряков заявив, що його затримали поліцейські біля театру на Садовничиській набережній (Москва). Чоловіка побили, забрали сумку і, за його словами, в поліцейській машині змусили прийняти невідому таблетку.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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