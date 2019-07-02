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Пугачова відзначилася пафосною витівкою на вокзалі в Москві: з'явилася реакція РЖД

3.4тЧитати матеріал російською

У дирекції РЖД прокоментували вчинок російської співачки Алли Пугачової, яка проїхалася на дорогому автомобілі прямо на пероні одного із залізничних вокзалів Москви.

Як повідомляють РИА Новости, в компанії зазначили, що примадонна не завадила пасажирам, адже її автомобіль був на другій платформі, яка є технічною.

Пугачова відзначилася пафосною витівкою на вокзалі в Москві: з'явилася реакція РЖД

Алла Пугачова

Фото: uanova.net

Однак в РЖД після цього випадку все-таки вирішили провести перевірку дій співробітників вокзалу, оскільки так приїжджати до поїздів можна лише в рідкісних випадках.

Пугачова відзначилася пафосною витівкою на вокзалі в Москві: з'явилася реакція РЖД

Алла Пугачова на пероні

Фото: instagram/alla_pugacheva_forum

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Також зазначимо, що російський гуморист Володимир Винокур заступився за Пугачову.

"По-перше, це Алла Пугачова. По-друге, їй не 20 років. Так, вона під'їхала. А що, їй ходити по перону, з усіма вітатися і всім розповідати свою біографію?", — зазначив Винокур в інтерв'ю П'ятому каналу.

Пугачова відзначилася пафосною витівкою на вокзалі в Москві: з'явилася реакція РЖД

Володимир Винокур і Алла Пугачова

Фото: news.rambler.ru

Крім того, артист додав, що Пугачова "заслужила своїм життям" право на особливе ставлення, а критикують її за цей вчинок тільки "злостивці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-чоловік Алли Пугачової, епатажний співак Філіп Кіркоров осоромився з поїздкою до Бурятії. Дві пасажирки зняли на відео, як артист прибув на станцію на поїзді, біля якого не було жодного шанувальника.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Алла ПугачоваВолодимир Винокур
Місце
Росія
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Semenov Igor
Semenov Igor
Наглая старая баба, которой необходимо внимание и не более. Просто хамство с ее стороны и не более. За это надо наказывать, но ей-то ни чего не будет, поскольку если накажут, то ее шофера, а не ее лично....
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