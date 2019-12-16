У Росії заявили про зникнення зіркового сина актриси Поліщук

Син актриси Любові Поліщук і відомий російський актор Олексій Макаров зник кілька місяців тому.

Про це в ефірі програми "Зірки зійшлися" розповіла його колишня дружина Вікторія Богатирьова, з якою актор розлучився ще дев'ять років тому. У пари народилася дочка Варвара.

Олексій Макаров fishki.net

За словами Богатирьової, весь цей час Макаров брав активну участь у вихованні доньки і надсилав гроші колишній дружині.

"У нас була деяка домовленість щодо дочки після розставання. Він відповідав, так би мовити, за життєзабезпечення Варі. Коли Варя пішла до школи, ми вирішили, де вона буде навчатися. Він зняв для мене квартиру, щоб дочка навчалася у престижній школі біля його будинку", – каже Вікторія.

Олексій Макаров із донькою Інстаграм

Однак кілька місяців тому Олексій зник. Більше того, Макаров припинив спілкування з донькою і залишив дівчинку без засобів до існування.

"Олексій мовчки взяв і зник. Доньку він не бачив із весни. Варя плакала спочатку. Зараз вже заспокоїлася. Вона знає, що він десь є", – розповіла Богатирьова.

Олексій Макаров із донькою Інстаграм

Олексій Макаров із донькою Інстаграм

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