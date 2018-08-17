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У Росії задумали суворо покарати Вайкуле за її позицію щодо Криму

7.5тЧитати новину російською

Лаймі Вайкуле, яка заявила, що не поїде з гастролями до Криму, оскільки є громадянкою європейської країни, можуть заборонити виступати на території Росії.

Держоргани РФ проводять перевірку правомірності концертної діяльності Лайми Вайкуле та організаторів її виступів. Для цього збираються фото і відео з виступів артистки, а також відомості про її доходи, пише СтарХит.

Керівник робочої групи з питань злочинності в сфері економіки Громадської ради при Головному управлінні МВС Росії по місту Москві Олександр Хамінскій повідомив, що зарубіжні артисти, які приїжджають з гастролями до Росії, повинні дотримуватися певних правил.

"Якщо людина публічно заявляє про свою законослухняність, отже, їй нема чого приховувати. Але бути законослухняним в своїй країні і порушувати правила роботи в іншій - це неприпустимо", - заявив Хамінскій.

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Якщо ж з'ясується, що співачка порушила правила роботи в РФ, покарання буде досить суворим. Крім штрафу, Вайкуле заборонять виступати на території Росії.

"Максимум, чим ризикує Лайма Вайкуле - це неможливість проведення виступів в Росії в подальшому. Якщо факт її неправомірної роботи в країні підтверджується афішами концертів чи іншими матеріалами, її дії підпадають під ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності в Російській Федерації". Частина Перша статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з адміністративним видворенням з країни або ж без такого. Частина Друга - при скоєнні діянь в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській або Ленінградської областях - штраф від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з однозначним адміністративним видворенням, без варіантів", - пояснив Хамінскій.

Продюсер Вайкуле Андрій Латковський заявив в інтерв'ю, що діяльність артистки в Росії є цілком законною.

"Ні з яких органів до нас не зверталися. У нас не відбувається концертної діяльності як такої. Ми в Росії не тільки зараз, але років чотири вже не працюємо. Може тільки, якийсь корпоративчик, а так нічого немає. У нас, якщо щось і відбувається, то там все ясно і зрозуміло, платимо всі податки і так далі", - сказав він в інтерв'ю "Говорить Москва".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле заявила, що поїде на півострів тільки після того, як будуть зняті санкції.

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Харьковский Митя
Харьковский Митя
А сколько вони было за запрет гастролей, Паррашкинских исполнителей, Украиной на ее территории? Типа "они вне политики". Пусть Валерия туда ездить!Или она уже тоже не хочет? Чет Газманкин давно не был... Этим же не в Лондоне, а только в Паррашке и осталось...
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Gordon Yury
Gordon Yury
Оказывается, для того, чтобы гастролировать в рашке, нужно в обязательном порядке съездить в оккупированный крым... А репертуар уже известен?
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