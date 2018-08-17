У Росії задумали суворо покарати Вайкуле за її позицію щодо Криму

Лаймі Вайкуле, яка заявила, що не поїде з гастролями до Криму, оскільки є громадянкою європейської країни, можуть заборонити виступати на території Росії.

Держоргани РФ проводять перевірку правомірності концертної діяльності Лайми Вайкуле та організаторів її виступів. Для цього збираються фото і відео з виступів артистки, а також відомості про її доходи, пише СтарХит.

Керівник робочої групи з питань злочинності в сфері економіки Громадської ради при Головному управлінні МВС Росії по місту Москві Олександр Хамінскій повідомив, що зарубіжні артисти, які приїжджають з гастролями до Росії, повинні дотримуватися певних правил.

"Якщо людина публічно заявляє про свою законослухняність, отже, їй нема чого приховувати. Але бути законослухняним в своїй країні і порушувати правила роботи в іншій - це неприпустимо", - заявив Хамінскій.

Якщо ж з'ясується, що співачка порушила правила роботи в РФ, покарання буде досить суворим. Крім штрафу, Вайкуле заборонять виступати на території Росії.

"Максимум, чим ризикує Лайма Вайкуле - це неможливість проведення виступів в Росії в подальшому. Якщо факт її неправомірної роботи в країні підтверджується афішами концертів чи іншими матеріалами, її дії підпадають під ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності в Російській Федерації". Частина Перша статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з адміністративним видворенням з країни або ж без такого. Частина Друга - при скоєнні діянь в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській або Ленінградської областях - штраф від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з однозначним адміністративним видворенням, без варіантів", - пояснив Хамінскій.

Продюсер Вайкуле Андрій Латковський заявив в інтерв'ю, що діяльність артистки в Росії є цілком законною.

"Ні з яких органів до нас не зверталися. У нас не відбувається концертної діяльності як такої. Ми в Росії не тільки зараз, але років чотири вже не працюємо. Може тільки, якийсь корпоративчик, а так нічого немає. У нас, якщо щось і відбувається, то там все ясно і зрозуміло, платимо всі податки і так далі", - сказав він в інтерв'ю "Говорить Москва".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле заявила, що поїде на півострів тільки після того, як будуть зняті санкції.