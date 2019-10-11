У Росії прямо на сцені помер актор

Заслужений артист Республіки Татарстан, автор і виконавець Арсеній Курченков помер на 43-му році життя на сцені.

Трагедія сталася 10 жовтня, повідомляється на сайті Казанського театру юного глядача. Джерело розповіло в коментарі "РБК", що це трапилося буквально за 10 хвилин до кінця вистави за романом Федора Достоєвського "Біси".

"Арсеній упав прямо на сцені, йому стало зле. Викликали швидку, але, на жаль, вони не встигли його врятувати. Актори змогли дограти спектакль до кінця", – уточнили в коментарі.

На сайті театру уточнюють, що він був пластичним, темпераментним, чарівним і користувався великою любов'ю у глядачів. На виставі, коли сталася трагедія, він грав Степана Трохимовича Верховинського.

Арсеній Курченков помер під час вистави kazan-tuz.ru

"Адміністрація і колектив Казанського державного театру юного глядача висловлює глибоке співчуття рідним і близьким у зв'язку з передчасною смертю", – зазначили в театрі.

У зв'язку з трагедією артиста в закладі скасували всі спектаклі на три дні. У будівлі закладу пройде громадянська панахида, після чого наступного дня актора поховають на кладовищі в селищі Дербишкі.

Арсеній Курченков у спектаклі "Біси" "БІЗНЕС Online"

Курченков народився 1 жовтня 1977 року в Казані, закінчив Казанське театральне училище в 1997 році, а в ТЮГ був запрошений у 1996 році. На рахунку актора безліч яскравих ролей: Альфред – "Розенкранц і Гільденстерн мертві", Пан Анрі "Орфей та Еврідіка", Бенволио – "Ромео і Джульєтта" та інші.

Протягом життя артист отримав багато нагород: лауреат фестивалю "Співають актори драматичних театрів Росії", лауреат VI Міжнародного фестивалю акторської пісні ім. А. Миронова, переможець Відкритого республіканського телевізійного фестивалю естрадного мистецтва "Сузір'я – Йолдизлик" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібна ситуація трапилася в Росії в січні 2019 року. Тоді прямо на сцені померла татарська співачка Фанія Халіуллова під час виступу.

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