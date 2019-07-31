У Росії поскаржилися на розкішний особняк Галкіна і Пугачової: що трапилося

Юрист Ярослав Михайлов попросив підмосковну прокуратуру перевірити законність будівництва Максимом Галкіним і примадонною російської естради Аллою Пугачовою особняка в селі Грязь.
За даними "ФедералПресс", "замок", на його думку, перевищує три надземних поверхи і допустиму висоту в 20 метрів.
"Питання є не до Галкіна, а до посадових осіб, які ігнорують порушення законності "зіркою" нашої естради", – сказав він, обурившись бездіяльністю контролюючих органів.
Максим Галкін і Алла Пугачова
instagram / maxgalkinru
Особняк Галкіна і Пугачової
Відзначимо, що особняк Галкіна і Пугачової знаходиться в селі Грязь Одінцовського району Підмосков'я. Замок розташований на території площею в 1 га. Площа самого маєтку становить 3 тис. квадратних метрів: 6 поверхів, 20 кімнат, 5 з них – для гостей. Меблі виготовлені під старовину. Оздоблення – з натурального дерева. У деяких кімнатах є великі люстри, шикарні каміни і мармур.
Спальня Галкіна і Пугачової
remoskop
Спальня Галкіна і Пугачової виконана в італійському стилі, а вітальня – суміш готики і ренесансу.
Вітальня
remoskop
Репортаж 2011 року про особняк Галкіна
Уточнюється, що Михайлов не вперше бореться зі способом життя зірок російської естради. У 2015 році він, представляв інтереси клієнта, який був обурений концертом Земфіри. В результаті, домігся від співачки 300 тисяч рублів клмпенсаціі. Також Михайлов скаржився на журналістку Ксенію Собчак, яка показала фото в церковному одязі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з'явилася інформація, що Пугачова придбала елітну нерухомість у латвійській Юрмалі.
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