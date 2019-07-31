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У Росії поскаржилися на розкішний особняк Галкіна і Пугачової: що трапилося

1.3т Читати матеріал російською

Юрист Ярослав Михайлов попросив підмосковну прокуратуру перевірити законність будівництва Максимом Галкіним і примадонною російської естради Аллою Пугачовою особняка в селі Грязь.

За даними "ФедералПресс", "замок", на його думку, перевищує три надземних поверхи і допустиму висоту в 20 метрів.

"Питання є не до Галкіна, а до посадових осіб, які ігнорують порушення законності "зіркою" нашої естради", – сказав він, обурившись бездіяльністю контролюючих органів.

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

instagram / maxgalkinru

Особняк Галкіна і Пугачової

Особняк Галкіна і Пугачової

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Відзначимо, що особняк Галкіна і Пугачової знаходиться в селі Грязь Одінцовського району Підмосков'я. Замок розташований на території площею в 1 га. Площа самого маєтку становить 3 тис. квадратних метрів: 6 поверхів, 20 кімнат, 5 з них – для гостей. Меблі виготовлені під старовину. Оздоблення – з натурального дерева. У деяких кімнатах є великі люстри, шикарні каміни і мармур.

Спальня Галкіна і Пугачової

Спальня Галкіна і Пугачової

remoskop

Спальня Галкіна і Пугачової виконана в італійському стилі, а вітальня – суміш готики і ренесансу.

Вітальня

Вітальня

remoskop

Репортаж 2011 року про особняк Галкіна

Уточнюється, що Михайлов не вперше бореться зі способом життя зірок російської естради. У 2015 році він, представляв інтереси клієнта, який був обурений концертом Земфіри. В результаті, домігся від співачки 300 тисяч рублів клмпенсаціі. Також Михайлов скаржився на журналістку Ксенію Собчак, яка показала фото в церковному одязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з'явилася інформація, що Пугачова придбала елітну нерухомість у латвійській Юрмалі.

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Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
прошу.адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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