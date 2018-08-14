У Росії померла зірка популярного телешоу: що сталося

12 серпня в Росії від онкологічного захворювання помер 48-річний чемпіон клубу "Що? Де? Коли?" Михайло Басс. Протягом двох останніх місяців чоловік боровся з хворобою в Ізраїлі.

Басс дебютував в телевізійній версії гри в 1990 році в команді Олексія Блінова і заслужив титул "Безсмертного члена клубу", пише "Вокруг тв".

У 2002 році в складі команди Олександра Друзя Михайло Басс переміг на чемпіонаті світу. Крім того, чоловік тренував команду Головної Хоральної синагоги Санкт-Петербурга, допомагав дитячим командам і виступав суддею на аматорських турнірах.

"Михайло Басс наймолодший в нашій команді, не можу повірити, не можу пробачити собі, що не знайшла часу побачитися за цей місяць, коли Міша лікувався в Ізраїлі. Світла пам'ять. Мої співчуття рідним і близьким. Ніколи, ніколи не відкладайте зустрічі з хворими друзями. Тому що потім може бути нестерпно від думки, що зовсім трохи не встиг", - написала Ірина Ганділян, учасниця клубу "Що? Де? Коли?".

Останній запис на своїй сторінці в Facebook Басс зробив після свого Дня народження. Він подякував всім за привітання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії на 85-році життя помер відомий художник, один з творців серії популярних мультфільмів "Простоквашино" Аркадій Шер.