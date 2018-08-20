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У Росії помер знаменитий художник: як виглядають його кращі роботи

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20 серпня помер російський художник Віталій Волович. Йому було 90 років. Волович працював в техніках малюнка тушшю, ліногравюри, літографії, книжкової та станкової графіки, використовував темперу, акварель, гуаш.

Волович став відомим завдяки ілюстраціям до творів: "Слово о полку Ігоревім", "Орестея" Есхіла, "Страх і відчай у Третій імперії" Б. Брехта. OBOZREVATEL показує кращі роботи художника.

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Трістан, що вражає дракона. 1972

Вовча зграя. 1972

Причини смерті художника поки невідомі. Його роботи зберігаються в музеях Росії, Європи і США.

Лицемірство. 1996

Клоун ловить метелика. 1994

Скорбота. 1987

Як раніше писав OBOZREVATEL, 18 серпня, мережу вразила новина про смерть колишнього концертного директора гурту "Океан Ельзи", а також директора гуртів ТНМК і "Скай" Богдана Уцехи.

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