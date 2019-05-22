У Росії почали ділити речі померлої Началової

У Росії почали ділити речі померлої співачки Юлії Началової. Так, за гардероб знаменитості може розгорнутися справжня війна, в яку, до речі, включився і історик моди Олександр Васильєв.
Як повідомляє Співрозмовник, Началова була справжньою модницею. Серед речей виконавиці — безліч дорогих суконь, аксесуарів і розкішного взуття. Зараз родичі думають над тим, як розпорядитися речима, що залишилися після смерті артистки.
"Кілька концертних нарядів Юлі віддадуть Олександру Васильєву з "Модного приговора". Він сам уже виявив бажання отримати кілька суконь співачки. Всім відомо, що у нього є свій музей, в якому зберігаються речі найвідоміших людей країни і світу. Батьки Юлі не проти, щоб його колекція поповнилася і сукнями дочки", — розповіла подруга Началової і її піар-директор Анна Ісаєва.
Юлія Началова
Фото з Instagram
Юлія Началова
Фото з Instagram
Юлія Началова
Фото з Instagram
Крім того, не тільки Олександр Васильєв бажає отримати речі покійної. Знайомі і близькі друзі Юлії теж сподіваються урвати на пам'ять щось з її гардеробу. З цим проханням до батьків покійної зірки вже зверталися кілька її подруг.
"Юля дуже любила сумки: у неї ціла колекція. Вона буквально фанатіла від них. Вони у неї всі класні. Мені найбільше сподобалися дві: малинова і яскраво-зелена. Я б із задоволенням взяла на пам'ять про Юлю одну з сумок", — продовжила Ісаєва.
Анна Ісаєва і Юлія Началова
Фото з Instagram
Зазначимо, що з дня смерті Началової пройшло вже майже два місяці. За християнськими традиціями, вже можна віддавати речі покійної.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Юлія Началова була госпіталізована 11 березня через різкий підйом рівня цукру в крові і подагри.
Через погіршення стану співачку ввели в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у артистки.
16 березня Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
Результатом смерті раніше називали набряк легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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