ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

У Росії почали ділити речі померлої Началової

74.6тЧитати матеріал російською

У Росії почали ділити речі померлої співачки Юлії Началової. Так, за гардероб знаменитості може розгорнутися справжня війна, в яку, до речі, включився і історик моди Олександр Васильєв.

Як повідомляє Співрозмовник, Началова була справжньою модницею. Серед речей виконавиці — безліч дорогих суконь, аксесуарів і розкішного взуття. Зараз родичі думають над тим, як розпорядитися речима, що залишилися після смерті артистки.

"Кілька концертних нарядів Юлі віддадуть Олександру Васильєву з "Модного приговора". Він сам уже виявив бажання отримати кілька суконь співачки. Всім відомо, що у нього є свій музей, в якому зберігаються речі найвідоміших людей країни і світу. Батьки Юлі не проти, щоб його колекція поповнилася і сукнями дочки", — розповіла подруга Началової і її піар-директор Анна Ісаєва.

У Росії почали ділити речі померлої Началової

Юлія Началова

Фото з Instagram

У Росії почали ділити речі померлої Началової

Юлія Началова

Фото з Instagram

У Росії почали ділити речі померлої Началової

Юлія Началова

Фото з Instagram

Новини
"До сліз": зірки з РФ зворушливо вшанували пам'ять померлої Началової

Крім того, не тільки Олександр Васильєв бажає отримати речі покійної. Знайомі і близькі друзі Юлії теж сподіваються урвати на пам'ять щось з її гардеробу. З цим проханням до батьків покійної зірки вже зверталися кілька її подруг.

"Юля дуже любила сумки: у неї ціла колекція. Вона буквально фанатіла від них. Вони у неї всі класні. Мені найбільше сподобалися дві: малинова і яскраво-зелена. Я б із задоволенням взяла на пам'ять про Юлю одну з сумок", — продовжила Ісаєва.

У Росії почали ділити речі померлої Началової

Анна Ісаєва і Юлія Началова

Фото з Instagram

Зазначимо, що з дня смерті Началової пройшло вже майже два місяці. За християнськими традиціями, вже можна віддавати речі покійної.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Юлія Началова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
34
5
Смішно
4
Цікаво
37
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки