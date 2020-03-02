У місті Котельники Московської області (Росія) 16-річна модель і переможниця конкурсу краси "Міс Котельники" Аліна Смахтіна померла, вдавившись шоколадкою.

Згідно з офіційною версією, дівчина загинула в під'їзді житлового будинку, де знаходилася зі своїм знайомим. За словами хлопця, вдавившись шоколадкою, Аліна втратила свідомість, швидка, яка приїхала на місце події не встигла врятувати дівчину, повідомив Telegram-канал Mash.

Аліна Смахтіна 360tv.ru

Зараз поліція з'ясовує, що могло стати причиною загибелі Смахтіної і перевіряють достовірність показань знайомого дівчини.

Відзначається, в 2019 році Аліна Смахтіна перемогла в конкурсі "Міс Котельники", пройшла в шістку фіналістів в конкурсі акторської майстерності. Дівчина займалася спортом, вчилася в "Котельниківській середній загальноосвітній школі №2".

Аліна Смахтіна acmodasi.ru

Аліна Смахтіна acmodasi.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, модель з польського міста Вроцлава Олександра Садовська осліпла через татуювання на очах.

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