У родини Заворотнюк з'явилися серйозні проблеми

За родичами російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, полюють судові пристави.

За даними видання "Телепрограма", родина зірки серіалу "Моя прекрасна няня" накопичила значні борги, через які тепер відповідні органи вимагають сплату.

Зокрема, стверджується, що у 76-річної мами Заворотнюк Валентини Борисівни заборгованість за квартиру становила 45713 рублів (близько 17 тис. грн). Платежі перестали надходити в той момент, коли у пресі з'явилися перші повідомлення про хворобу Анастасії.

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Тепер жінка в обов'язковому порядку повинна повернути суму. Відповідне рішення суд ухвалив ще у 2018 році, але мама акторки так і не сплатила.

Анастасія Заворотнюк з родиною ladystory

Йдеться про квартиру на вулиці Улофа Пальме у Москві. Як відомо, ця нерухомість раніше належала Анастасії, але останні п'ять років власником є Валентина.

Анастасія Заворотнюк Рамблер

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