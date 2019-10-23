У родині учасниці "Танців з зірками" сталося горе: що відомо

У сім'ї олімпійської чемпіонки і учасниці "Танців з зірками" Анни Різатдінової сталася трагедія — помер дідусь.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з близькою людиною.

"Сьогодні пішов з життя мій герой, мій дорогий дідусь... Чому в житті відбувається така переоцінка цінностей тільки після втрати близьких? Я щаслива, що він дивився Олімпійські Ігри, і встиг побачити мене на головному паркеті країни. Дідусь пишався мною і завжди вірив в мене! Обійміть своїх рідних! Важливіше за це немає нічого", — написала Різатдінова.

Анна Різатдінова Фото з Instagram

Анна Різатдінова з дідусем Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники висловили співчуття олімпійській чемпіонці та її сім'ї.

"Мої співчуття", "Тримайся, не падай духом", "Царство небесне", "Пам'ять завжди жива", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно подібна трагедія сталася в родині відомого українського хореографа, судді нового сезону "Танці з зірками" Влада Ями.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!