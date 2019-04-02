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У Польщі спалили книги про Гаррі Поттера: що трапилося

1.9тЧитати матеріал російською

У Польщі католицькі священики спалили книги про Гаррі Поттера. Крім романів британської письменниці Джоан Роулінг у багаття потрапила книга "Сутінки" Стефані Майєр, видання італійського духовного лідера Ошо та інші.

Як повідомляється на Facebook-сторінці фонду "SMS з неба", спалені книги настоятелі церков вважають блюзнірськими і такими, що ображають християнську релігію. Спалення відбулося в місті Кошалін на північному заході Польщі.

У Польщі спалили книги про Гаррі Поттера: що трапилося

Фото: facebook.com

Публікація фонду зібрала в соцмережі понад 9 тис. реакцій, тисячі користувачів Facebook висловили обурення, деякі жителі Кошаліна назвали дії церкви "божевіллям".

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Зі свого боку солідарні з позицією настоятелів виправдали їхні дії цитатами з Біблії. На їхню думку, вищезазначені книги нав'язують аудиторії тематику магії і чаклунства. Так само і фонд виправдав дії церкви цитатою з Нового Заповіту:

"Деякі з тих, хто займався чаклунством, зібрали свої книги і спалили їх на очах у суспільства. Коли підрахували вартість тих книг, то виявилося, що вони коштують близько п'ятдесяти тисяч срібних монет", — зазначили на сторінці "СМС з неба".

Нагадаємо, книги про Гаррі Поттера, написані британською письменницею Джоан Роулінг, вважаються одними з найпопулярніших творів у історії видавничої справи — в усьому світі було продано понад 500 млн екземплярів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Емма Вотсон знялася в доволі незвичайному відеоінтерв'ю. У кадрі компанію зірці "Гаррі Поттера" склали кошенята, які раз у раз відволікали її від відповідей.

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Особи
Гаррі ПоттерДжоан Роулінг
Місце
Польща
Теги
соцмережікниги
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Борисс Робот
Борисс Робот
хорошо хоть самого Поттера не сожгли...
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Махно Володимир
Махно Володимир
все эти священник - больные люди! религия это зло, для порабощения человечества! только тупые люди верят церквям и священникам! все ученые были атеистами. Они верили только в создателя, но не в Иисуса, кучку жидов, пророков, святых и т п.
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