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26 березня • оновлено в 08:50
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У Петросяна й Брухунової народився первісток: Ургант жорстко висміяв новину

3.6т
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Російський телеведучий Іван Ургант прокоментував новину про те, що у 74-річного Євгена Петросяна і його 31-річної дружини Тетяни Брухунової народився первісток.

Так, під час нового випуску шоу "Вечірній Ургант" шоумен звернувся до гумориста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Іван Ургант

Іван Ургант

ria.ru

"У Євгена Петросяна народився син. Ми вітаємо батьків, бажаємо здоров'я всій сім'ї. Вдало збіглося – Євгену Вагановичу зараз не можна за віком виходити на вулицю, він буде саме проводити час з дитиною. У цьому різниця між молодими гумористами й гумористами старої школи. Євген Ваганович у 74 роки ні на що не скаржиться, просто робить справу, стара школа. При тому, що дитина була зачата минулого року, коли було багато концертів. А зараз він сяде на самоізоляцію, що почнеться?", – з гумором сказав Ургант .

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова різко прокоментувала новину про те, що з вони Євгеном Петросяном стали батьками.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Євген Петросян Іван Ургант
Місце
Росія
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