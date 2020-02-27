26 лютого популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, презентувала кліп на пісню "Новий Рим". У мережі помітили незвичайну деталь на відео, яка пов'язана з німецьким музикантом Тилем Ліндеманном.

Так, Лобода з'явилася в кліпі в шубі, яку раніше бачили на вокалісті Rammstein, пише Telegram-канал "Тільки нікому".

"Лобода роздягла Тіля Ліндемана і тепер танцює в його рожевій шубці в новому кліпі. На Світлані хутро нам подобаються більше", - пише Telegram-канал.

Кадр з кліпу "Новий Рим"

Кадр з кліпу "Новий Рим"

Кадр з кліпу "Новий Рим"

Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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