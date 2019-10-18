"У нього маленьке хазяйство": в мережі спливли старі одкровення Седокової про Тищенко

У мережі сплив і знову почав обговорюватися сюжет, в якому співачка Анна Седокова каже, що у депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "найменше в Києві хазяйство".

Відео за 2013 рік, опубліковане на YouTube ТСН, в останні тижні знову набирає коментарі та перегляди.

Тоді скандал між Седокової і Тищенко розгорівся після її провокаційного повідомлення в Twitter.

"Ти кажеш, що я повія? Тоді давай, спробуй мене купи", – зухвало написала співачка в мережі. Тищенко відреагував на цю провокацію і заявив, що особливо великих грошей ніч з Седокової не варта. Він би виклав би за задоволення $1000, як і за "будь-яку іншу повію".

Микола Тищенко Скрін з відео

Тищенко скандалив з Седокової Скрін з відео

Коментар дуже зачепив співачку, і у відповідь вона вибухнула звинуваченнями в своїх соціальних мережах. Найвагомішим аргументом проти Тищенко зірка вважала те, що у нього самого немає чим похвалитися: розміри "достоїнства" у чоловіка залишають бажати кращого.

Седокова посміялася над ресторатором Скрін з відео

"Та що ж це таке сьогодні! Тепер київські ресторатори з самим маленьким "хазяйством"в Києві намагаються якось привернути до себе увагу", - написала тоді Седокова.

В останні тижні під відео почали з'являтися свіжі коментарі: "Що маленьке точно, так це мозок у Седокової", "Вчасно відос скинули! Потрібно зараз його запитати про це в Раді!", "Госпаді. Дорослий чоловік і каже про розмір. Та годі . І все таки хотілося думати, що він розумніший", "Коли говорять, що розмір не має значення, значить все погано", "Ну труба взагалі !! Нема про що говорити більше?".

Як писав OBOZREVATEL, Микола Тищенко, який пройшов до Верховної Ради за мажоритаркою, взяв собі в помічники 22-річну модель Мар'яну Міхолап.

Журналіст нашого видання познайомився з 22-річною помічницею нардепа, яка раніше брала участь у відборі проекту "Міс Україна", і взяв у неї ексклюзивне інтерв'ю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!