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18 жовтня • оновлено в 13:20
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"У нього маленьке хазяйство": в мережі спливли старі одкровення Седокової про Тищенко

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У мережі сплив і знову почав обговорюватися сюжет, в якому співачка Анна Седокова каже, що у депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "найменше в Києві хазяйство".

Відео за 2013 рік, опубліковане на YouTube ТСН, в останні тижні знову набирає коментарі та перегляди.

Тоді скандал між Седокової і Тищенко розгорівся після її провокаційного повідомлення в Twitter.

"У нього маленьке хазяйство": в мережі спливли старі одкровення Седокової про Тищенко

"Ти кажеш, що я повія? Тоді давай, спробуй мене купи", – зухвало написала співачка в мережі. Тищенко відреагував на цю провокацію і заявив, що особливо великих грошей ніч з Седокової не варта. Він би виклав би за задоволення $1000, як і за "будь-яку іншу повію".

Микола Тищенко

Микола Тищенко

Скрін з відео

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Тищенко скандалив з Седокової

Тищенко скандалив з Седокової

Скрін з відео

Коментар дуже зачепив співачку, і у відповідь вона вибухнула звинуваченнями в своїх соціальних мережах. Найвагомішим аргументом проти Тищенко зірка вважала те, що у нього самого немає чим похвалитися: розміри "достоїнства" у чоловіка залишають бажати кращого.

Седокова посміялася над ресторатором

Седокова посміялася над ресторатором

Скрін з відео

"Та що ж це таке сьогодні! Тепер київські ресторатори з самим маленьким "хазяйством"в Києві намагаються якось привернути до себе увагу", - написала тоді Седокова.

В останні тижні під відео почали з'являтися свіжі коментарі: "Що маленьке точно, так це мозок у Седокової", "Вчасно відос скинули! Потрібно зараз його запитати про це в Раді!", "Госпаді. Дорослий чоловік і каже про розмір. Та годі . І все таки хотілося думати, що він розумніший", "Коли говорять, що розмір не має значення, значить все погано", "Ну труба взагалі !! Нема про що говорити більше?".

"У нього маленьке хазяйство": в мережі спливли старі одкровення Седокової про Тищенко
"У нього маленьке хазяйство": в мережі спливли старі одкровення Седокової про Тищенко

Як писав OBOZREVATEL, Микола Тищенко, який пройшов до Верховної Ради за мажоритаркою, взяв собі в помічники 22-річну модель Мар'яну Міхолап.

Журналіст нашого видання познайомився з 22-річною помічницею нардепа, яка раніше брала участь у відборі проекту "Міс Україна", і взяв у неї ексклюзивне інтерв'ю.

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Особи
Микола Тищенко Анна Сєдокова
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну Седакова знатная сосалка ее кто только не тягал)))))
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