"У неї був такий прилив сил!" Гармаш розповів про останні хвилини померлої Волчек

Радянський і російський актор Сергій Гармаш згадав, що перед смертю у Галини Волчек ніби відкрилося друге дихання і був прилив сил.

Про це артист розповів в інтерв'ю МК.

Сергій Гармаш rg.ru

Так, Гармаш розповів, що стан здоров'я Волчек влітку був набагато гіршим, ніж у грудні (актриса померла 26 грудня).

"Галина Борисівна не дозволяла собі думати про смерть і так любила життя, що пішла легко... Як це не жахливо звучить, але я радий, що її відхід був саме таким: вона зробила подих на дачі, в результаті чого втратила свідомість, і не бачила ні реанімації, ні лікарів, нічого. Дивна річ: її стан здоров'я влітку був набагато гіршим, ніж в кінці листопада, в грудні. У неї ніби відкрилося друге дихання, у свій день народження (19 грудня) у неї був такий прилив сил! У цей день я від'їхав, а потім повернувся, коли вже всі розійшлися. У ложі були відкриті двері, ми залишилися з Машковим, були з ним в однакових чорних пальто. І я йому кажу: "Вова, давай кинемо цей театр, підемо працювати до неї охоронцями. Робити немає чого, вставати будемо пізно". Машков, який любить такі жарти, тут же підхопив: "Заберемо директора, будемо з нею всюди їздити, в карти грати, віскі пити..." Вона сміялася, як дитина", – каже Гармаш.

Галина Волчек РИА Новости

Також актор зізнався, що зараз іноді розмовляє з Волчек:

"За хронологією виходить так: вона приїхала з театру, і не пройшло доби, як вона опинилася у несвідомому стані. І це факт того, що до останнього свого часу Галина Борисівна жила тут, у театрі. Коли тепер я розмовляю з нею, мало того , що я в неї прошу допомоги перед виставою, думаю про її зауваження, які вона б зробила мені. Проживши 30 років разом, неважко її почути".

Галина Волчек livekuban.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це сталося від набряку головного мозку і легень.

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