Батько померлої Фріске розповів про величезний борг

Батько померлої від раку співачки Жанни Фріске, Володимир Фріске, заявив, що він сплатив борг благодійній організації "Русфонд", яка вимагала в сім'ї артистки 21 млн рублів.

Він зазначив у ефірі програми "Звезды сошлись" на каналі "НТВ", що повернути кошти фонду йому допомогла особа з шоубізнесу.

Жанна Фріске

"Все погашено. Слава богу, що все завершилося. Ми опинилися в такій ситуації патовій. У нас не було грошей тоді. Одна людина нам дуже допомогла, з шоубізнесу. Не буду говорити, хто вона. Борг був у районі 22 млн рублів", – пояснив Володимир Фріске.

Жанна Фріске з батьком ВокругТВ

За його словами, ця особа допомогла в пам'ять про його дочку. Однак батькам співачки також довелося продати майно і позичити 1.8 млн рублів, щоб розрахуватися з "Русфондом".

Батьки Жанни Фріске

Рак мозку у Жанни Фріске був виявлений у 2013 році, і благодійна організація "Русфонд" зібрала понад 69 млн рублів на лікування зірки. Після смерті артистки в 2015 році вибухнув скандал: сім'я не змогла відзвітувати, куди була витрачена частина кошиів, суд ухвалив рішення, що спадкоємці Жанни Фріске мають повернути понад 21 млн рублів пожертвувань.

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