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16 січня • оновлено в 09:41
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"У надії на інтим": Полякова розповіла про поїздки на дачу Януковича

1.5т
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Українська співачка Оля Полякова розповіла, що одного разу її домагався один з міністрів часів правління Віктора Януковича.

Таке зізнання зірка зробила в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

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Так, у ході розмови Гордон зазначив, що три дуже популярні українські співачки розповідали йому про зазіхання з боку високопоставлених політиків і олігархів. На що Полякова відповіла, що у неї також є подібна історія.

"Був такий... Боже, у нього ж будуть проблеми з дружиною... Міністр культури був часів Януковича. Давайте не буду називати прізвище. Він привіз мене співати до Януковича в надії, що буде інтим. Коли я йому відмовила, він відмовився везти мене додому. І я з костюмами, з туфлями після концерту йшла пішки з дачі в Криму", – згадує Полякова.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

"У мене вже був iPhone, я шпилькою [визначила] трасу, де я знаходжуся, викликала таксі, воно приїхало і мене забрало. Отака скотина", – поділилася співачка.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

На питання Гордона, в якій формі були приставання з боку міністра, Полякова відповіла:

"Типу, ага-ага? На що я відповіла: "А що? Чому? Що це взагалі?" Класну фразу йому сказала: "Ви приходите і йдете, а я залишуся назавжди ".

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть до України зі своїми концертами.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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