У Москві загадково зникла популярна акторка з хворобою Альцегеймера

У Москві загадково зникла 75-річна акторка Марія Стернікова. Як повідомили в правоохоронних органах, артистка зникла, гуляючи з доглядальницею та собакою.

Під час прогулянки доглядальниця, що працює у Стернікової протягом трьох років, відволіклася на собаку. Тієї миті літня жінка зникла, пише "Life".

Марія Стернікова medikforum.ru

Доглядальниця звернулася в поліцію. Вона пояснила, що артистка страждає від хвороби Альцгеймера і з собою в неї не було ні телефону, ні документів.

Акторка Марія Стернікова stuki-druki.com

Марія Стернікова закінчила Школу-студію МХАТ. Відома за головними ролями в кіноповістях "Повз вікон йдуть поїзди" та "Ніжність". До 2005 року грала в Малому театрі. Вона є матір'ю актора Олександра Носика.

Олександр Носик

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