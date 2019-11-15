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15 листопада • оновлено в 16:08
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У Москві загадково зникла популярна акторка з хворобою Альцегеймера

1.9т
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У Москві загадково зникла 75-річна акторка Марія Стернікова. Як повідомили в правоохоронних органах, артистка зникла, гуляючи з доглядальницею та собакою.

Під час прогулянки доглядальниця, що працює у Стернікової протягом трьох років, відволіклася на собаку. Тієї миті літня жінка зникла, пише "Life".

Марія Стернікова

Марія Стернікова

medikforum.ru

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Доглядальниця звернулася в поліцію. Вона пояснила, що артистка страждає від хвороби Альцгеймера і з собою в неї не було ні телефону, ні документів.

Акторка Марія Стернікова

Акторка Марія Стернікова

stuki-druki.com

Марія Стернікова закінчила Школу-студію МХАТ. Відома за головними ролями в кіноповістях "Повз вікон йдуть поїзди" та "Ніжність". До 2005 року грала в Малому театрі. Вона є матір'ю актора Олександра Носика.

Олександр Носик

Олександр Носик

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Місце
Росія Москва
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