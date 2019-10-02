У Москві вбили слідчого Слідкому: сплив його зв'язок з Фріске

1 жовтня в Москві від нападу з ножем загинув офіцер Слідчого комітету Російської Федерації полковник юстиції Владислав Капустін. Чоловік обіймав посаду старшого інспектора Управління з розгляду скарг і звернень СКР і був причетний до розслідування справи співачки Жанни Фріске.

Капустін займався розглядом скарги благодійної організації "Русфонд" щодо сім'ї Фріске, пише "СтарХит".

Сім'я Жанни Фріске погасила борг перед "Русфондом" влітку 2019 року. З цією метою близьким померлої в 2015 році співачки довелося продати частину особняка, який був куплений Жанною і її цивільним чоловіком Дмитром Шепелєвим. Частка сім'ї Фріске коштувала вісім мільйонів рублів.

"Другого серпня на рахунок "Русфонду" надійшла сума в розмірі 13 653 214 рублів. Ці гроші були стягнуті приставами за судовим рішенням 2017 року: спадкоємці співачки зобов'язані були повернути до фонду залишок грошей, зібраних на її лікування і не витрачених за призначенням", - написали на сайті організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році була четверта річниця смерті Жанни Фріске, два роки вона боролася з пухлиною головного мозку, але дива не сталося. Як це було, читайте за посиланням.

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