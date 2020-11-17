У Москві прощаються з покійним Джигарханяном. Фото та відео похорону

У Москві проходить церемонія прощання з відомим радянським актором і режисером Арменом Джигарханяном, який помер 14 листопада у віці 85 років.

Церемонія проходить у будівлі Московського драматичного театру імені Джигарханяна, де десятки років працював артист. Трансляцію похорону опублікували на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Незважаючи на пандемію, прощання з актором проходить у відкритому форматі. Крім родичів і друзів родини, останні почесті своєму кумиру можуть віддати всі бажаючі.

Артиста поховають на Ваганьковському кладовищі поруч із дочкою.

Попрощатися з Арменом Джигарханяном прийшов мер Москви Сергій Собяній, а також його колеги по сцені та знімальному майданчику. Зокрема, артист і батько Філіпа Кіркорова Бедрос Кіркоров, Нерсес Оганесян та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Армена Джигарханяна стала ниркова недостатність. Крім того, друг артиста Артур Согомонян відзначав, що причиною смерті Джигарханяна стали вік і хвороби, від яких той страждав.